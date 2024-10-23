歌神許冠傑妻858萬賣大埔康樂園 早年買入贈細仔、19年大賺五球
撰文：李明珠
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市場交投逐漸回升，部分名人趁機沽貨離場。大埔康樂園一伙三房單位新近以858萬元沽出，呎價約11,440元，低近期市價逾1成半。據悉，單位由著名歌星許冠傑的妻子於2005年買入單位，持貨19年帳面大賺480萬元離場。
中原地產資深分區營業經理吳啟業表示，該單位為康樂園C2座低層戶，實用面積750平方呎，三房連套房間隔。原業主有意換樓，最初叫價880萬元放盤，日前獲新買家洽詢。新買家為同區客，見單位間隔合用，遂議價後以858萬元購入單位自住，折合呎價約11,440元。
許冠傑妻子2005年買入送予兒子
資料顯示，屋苑近期二手平均呎價為13,721元，即是次單位成交呎價較近期市價低出越16%。
原業主為歌星許冠傑的妻子Rebbeca，其於2005年以約378萬元購入單位，持貨19年轉手帳面獲利約480萬元，單位期內升值約1.3倍。據悉，當年購入單位後一直讓兒子許懷谷居住。
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