粉嶺帝庭軒三房580萬沽、呎價9555元　原業主14年大賺逾3球｜多圖

樓市氣氛改善，帶動二手市場交投。粉嶺帝庭軒三房戶新近以580萬元沽出，呎價9,555元。原業主持貨14年，單位升值1.36倍。



帝庭軒三房580萬沽

美聯物業分區經理葉容生表示，成交單位為帝庭軒1座低層C室，實用面積607平方呎，屬三房間隔。據悉，原業主叫價600萬元，買家議價後減價20萬元，現以580萬元易手，呎價9,555元。

↓↓帝庭軒1座低層C室 ↓↓

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原業主持貨14年 帳賺逾三球

參考同屋苑上一宗同類型成交，涉及單位為帝庭軒2座高層C座，面積間隔相同，於本月以645萬元沽出，呎價10,626元。

至於，原業主於2010年以245萬元購入，持貨14年，現沽出帳賺335萬元，單位升值1.36倍。