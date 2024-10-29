馬鞍山曉峰灣畔兩房590萬沽　上手持貨9年僅帳面微賺18萬離場

二手市場疲弱，馬鞍山曉峰灣畔兩房戶以590萬元沽出，上手業主持貨約9年，微賺18萬元離場，低估價3.1%。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山曉峰灣畔2座中層A室，實用面積482平方呎，屬兩房間隔，單位新近以590萬元沽出，呎價12,241元。至於，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。

參考同類成交單位為2座中層A室，實用面積相同，較今次成交單位高1層，於2023年3月初以718萬元沽出，反映同類中高層造價較一年半前低層賣平逾17%。

馬鞍山曉峰灣畔。

持貨約9年 微賺18萬元

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為572萬元，而恒生估價則為602萬元。即最新成交價較估價低1.9%至3.1%。

據知，原業主於2015年以572萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利約18萬元，單位期內升值3.1%。