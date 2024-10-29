元朗單日錄9宗二手交投　半新樓要蝕住走　映御一房5年輸逾1球

二手市場交投稍為轉活，其中元朗區昨天（10月29日）單日連錄9宗二手成交，屬7個月以來「平日」最多。不過有區內代理表示，有部分業主仍需蝕讓離場，當中半新樓朗城匯及映御一房單位各需帳面蝕讓逾83萬元及118萬元離場。



朗城匯一房6年帳面蒸發逾83萬

中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為朗城匯3座高層E室，實用面積322平方呎，屬一房間隔，單位最初以512萬元叫價放盤，終減價34萬元以478萬元沽出，呎價14845元。

至於，原業主於2018年11月以561.34萬元買入，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓83.34萬元，單位期內貶值近15%。

映御一房410萬沽 5年輸過百萬離場

至於，另一宗蝕讓個案同屬元朗區，涉及為映御1座高層M室，實用面積398平方呎，屬一房間隔，單位最初以叫價440萬元放盤，終減價30萬元以410萬元沽出，呎價10302元。

至於，原業主於2019年10月以528萬元買入，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓118萬元，，單位期內貶值22%。