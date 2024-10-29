私樓指數連跌5個月　利嘉閣：第四季先求止跌　料全年終跌7.5%

香港二手樓市持續回落。據差餉物業估價署最新數據，9月份私樓售價指數報287.9點，較8月份292.8點，按月再跌約1.67%，連跌5個月再創8年新低，總計今年樓價暫跌7.51%。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，多項利好因素激活樓市，惟受惠的只是交投量，對樓價影響未見明顯，相信樓價在第四季是先求止住跌勢，最快年底才有反彈動力。



陳海潮：第四季樓價或趨窄幅波動 全年樓價終跌7.5%

陳海潮指出，9月份樓價持續下跌，仍然受一手新盤低價開售影響；即使9月中下旬及9月底相繼有減息及中央救市的利好因素支持下，整體市場氣氛的確明顯好轉，交投量亦逐步大增，惟只旺丁不旺價，普遍所見，發展商在一手貨尾高企下，低價開盤策略不變，直接窒礙二手樓價反彈動力。

展望第四季，下次公布的10月份樓價最多只能收窄跌幅至1%，而美國11月8日再度議息，期望香港可以再跟隨減息，屆時料帶動樓價在11月持平，並於12月開始反彈1%，即整個第四季樓價或趨窄幅波動，料全年樓價終跌7.5%。

據差餉物業估價署最新數據，9月份私樓售價指數報287.9點，按月再跌約1.67%。

租金首三季累升5.4% 料第四季平穩微升

租金指數方面，差估署數字顯示9月份按月升幅收窄至0.05%，報196.0點，反映旺季結束因素，總結第三季租金累升1.82%，而首三季共升5.38%。預測第四季專才及高才通對租賃市場仍有一定支持，租金有機會按季再平穩微升1%至2%，全年租金升幅料約7%。