長沙灣昇悅居兩房666.8萬沽　即日獲同區客洽詢　上手大賺逾四球

二手市場疲弱，不過西九四小龍之一的昇悅居，一伙兩房戶新近成功即日以666.8萬元沽出，呎價約14,527元。據知，上手業主持貨至今17年，轉手大賺逾四球離場，屬估價範圍內成交。



香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，是次成交為長沙灣昇悅居3座中層D室，實用面積約459平方呎，屬兩房間隔。

單位最初以約700萬叫價放盤，並即日獲同區客洽詢，雙方議價後以666.8萬元易手，呎價約14,527元。

長沙灣昇悅居。

較半年前同類單位再賣平逾一球

參考同類成交單位為3座中層D室，實用面積相同，較今次成交單位高兩層，於2024年4月以775萬元沽出，反映同類造價半年賣平逾108萬元。

據了解，新買家為首置客，睇樓一次後即拍板承接。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為715萬元，而恒生估價則為625萬元，即最新成交價於估價內成交。

持貨17年轉手大賺逾四球

至於，原業主在2007年7月以約232萬元購入上述物業，持貨約17年，是次轉手大賺約434.8萬元，單位期內升值約1.8倍。