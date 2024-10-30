黃竹坑晉環兩房1020萬蝕沽 三年間貶值34% 畀多1球夠買全新樓
撰文：李明珠
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半新盤蝕讓持續。黃竹坑晉環一伙兩房單位新近以1,020萬元沽出，呎價21,429元。原業主於3年前一手買入，帳面勁蝕517.7萬元離場，蝕幅高達34%。
市場消息指，該單位為晉環2A座低層B室，實用面積476平方呎，兩房間隔。單位原先以「蝕讓價」放盤，叫價1,100萬元，經議價後以1,020萬元易手，折合呎價21,429元。
持貨3年蝕逾500萬
原業主於2021年以1,537.7萬元一手買入單位，持貨3年轉手，帳面勁蝕517.7萬元，期内貶值34%。據悉，單位為收租物業，原業主收樓後即以每月18,000元租出，按3年租約計算，租金收入為64.8萬元，仍不過抵消樓價的貶值。
與同類戶一手樓價相差1成
值得留意，晉環發展商於年初時曾減價促銷貨尾單位。位處是次單位高層的同座B室單位，原於2021年以1,542萬元售出，遭買家撻訂後，發展商於3月減價以1,123萬元重售，累減27%。該單位與是次成交單位造價相差103萬元或10%。
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