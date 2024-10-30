兩客爭蝕讓盤！柴灣居屋康翠臺兩房480萬蝕沽 上手8年輸23萬
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，居屋二手市場錄兩客爭一盤個案。當中柴灣居屋康翠臺有海景兩房，吸引兩組準買家競價，最終僅放盤三星期後以自由市場480萬元沽出。
中原地產分行副區域營業經理鄭俊輝表示，是次成交為柴灣居屋康翠臺7座高層A室，實用面積536平方呎，屬兩房間隔，景觀開揚外望海景，附設靚裝修。
單位月初以已補地價498萬元放售，吸引兩組準買家競價，最終單位僅放盤三星期累減18萬元後，以480萬元沽出，呎價8,955元。
持貨8年帳蝕23萬
至於，新買家為換樓客，鍾情地點交通方便且民生配套成熟，加上間隔四正實用，參觀完後積極還價，惟撞正有其他準買家爭奪，終經多番還價後成功入市。
至於。原業主於2016年以503萬元購入單位，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓23萬元，單位期內貶值4.6%。
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