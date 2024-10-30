首3季普通話拼音買家入市8133宗、涉906億　「小福建」最受歡迎

隨着港府撤銷所有樓市撤辣及全方位「搶人才」，內地客於本港樓市再度活躍，今年首3季平均每名內地客已花費1,100萬元入市。中原地產最新數據顯示，2024年首3季本港一、二手私人住宅市場錄得33,915宗買賣登記，樓價總值3,093億元；當中「普通話拼音買家」佔8,133宗或24%，涉及金額高達906億元，兩個數字均刷新歷史紀錄，相當於每名內地客平均花費逾1,100萬元在香港買磚頭。若與去年同期4,854宗及633億元比較，分別急升68%及43%。當中二手佔一半以上，有4,366宗。



平均每名內地客花1100萬來港買磚頭

今年首3季二手市場「普通話拼音買家」的十大置業樓市片區，包括北角、荃灣市中心、奧運站、深水埗、土瓜灣、灣仔、大圍、康城、將軍澳及西半山，合共錄得1,090宗普通話拼音買家入市，佔整體二手約25%。

有「小福建」之稱的北角佔131宗最多，涉及樓價10.1億元，當中健威花園、城市花園及柏蔚山最多這類客，北角已連續兩年錄得最多該類客買樓。其次是荃灣市中心及奧運站，分別123及120宗。

中原資料。

內地客專攻發展成熟民生區二手物業

中原指，內地客買得最多的是二手物業，而社區發展成熟及交通配套完善的民生區，更是他們來港置業首選，民生區樓價一般較新發展區便宜，較易「上車」。香港非物質文化遺產資料庫顯示，香港約有110萬人口為福建人，北角更為福建人傳統聚居地，素來有「小福建」之稱。

北角超豪新盤海璇內地客比例6成

近年不少內地買家，偏愛在港島東的北角區置業，因為大家都同聲同氣，特別是一班已發迹的內地豪客。如新鴻基地產於區內興建的超級豪宅新盤海璇，內地客比例高達6成。

中原又表示，政府統計署及中原地圖數據亦顯示，北角區逾10萬人口之中，有11.5%居民的慣用語言是普通話及其他中國方言，屬港島東區之冠，全港則排第八，所以區內多內地買家不足為奇。

Q3十大屋苑普通話拼音買家入市282宗

另一方面，傳統十大屋苑今年第3季亦錄得282宗普通話拼音買家入市個案，已多過去年全年244宗，創三年新高；當中以天水圍嘉湖山莊佔61宗最多。