風水師批死樓價唔跟港股升　上次恒指漲1萬點　港樓升?%｜燈神

港股近期大爆升，燈神近期出街發現少部份市民都機不離手，臉上出現一絲絲笑容，原來正正望實股票最新報價，睇嚟唔少市民喺過去一周都大有斬鑊，單計過去一周恒生指數的升幅已經高達2,104點，升幅高達近10.2%，周中更加出現單日成交額超過五千億元的盛況，或許反映港股已經步入大牛市？



股市走勢大好，但樓市呢？近年人氣十足、不時預測經濟走向的風水師玄學家七師傅（七仙羽），卻繼續睇淡後市，認為股市上升對樓市完全無幫助，有別於市場過往的傳統智慧，因此燈神都刻意翻查數據睇下有冇道理。



七師傅料僅屬「消息市」、明年3月股市見真章

睇返七師傅所講，佢就認為今年股市大部份時間都徘徊在1.7萬至1.9萬點，而在美國落實減息、中央推出重磅「組合拳」救市等利好消息下，雖然整體投資氣氛有改善，不過佢就認為現時只是「消息市」，其實經濟結構問題係沒有改變。

七師傅就預計，恒生指數會在2.2萬點及2.4萬點遇到重大阻力位，而佢個人估計恒指最多升至2.4萬點，仲話明年3月至4月份，股市先會見真章。

七師傅：股市上升對樓市完全無幫助

雖然七師傅都覺得恒生指數會有所升幅，不過對於港樓佢就睇到好淡下。七師傅就實牙實齒咁講，股市上升對樓市完全無幫助。咁七師傅就解釋主要原因係經濟結構情況、市場仍有大量一手供應量、以及香港出現中產移民潮等，直言這些因素才是最影響樓價。

非一般風水師、碩士主修商業管理及經濟

七師傅仲補多句，佢話市場普遍覺得減息利好樓市，但實情減息係反映經濟差才推出的措施，所以不認為是利好消息。燈神睇到七師傅所言都覺得好有道理，不過有感風水師講經濟頭頭是道，總是有點不解，再查看一下，發現原來七師傳早前修讀碩士時，主修商業管理、經濟等，怪不知能夠朗朗上口，果然絕非一般風水師。

「傳統智慧」股市領先過樓市半年

不過燈神想講一講一些老生常談，傳統智慧通常股市都會領先過樓市大約半年，因此目前樓市暫時未有反應亦屬正常，始終最近一個月港股升勢非常急速，燈神估計絕大部份股民其實都未留意到大市已經急升，甚至係未開始入市建倉，在此情況下，市場未出現「套股換樓」的情況也屬正常，因此更遑論樓價上升。

代理分析數據 港樓曾大升1.6倍勁過港股

至於樓價幾時先會上升？燈神都沒有水晶球可以作預測，不過就可以參考一下中原代理的分析數據。港股出現大升市時，通常港樓都會跟隨，不過升市時間就有長有短，而較長的一次升市為2009年2月至2015年4月，期間恒指由12,811點，持續上升至28,133點，升幅大約1.2倍，期間的樓價升幅大約1.58倍。

至於股市大升市時間較短的一次，如2016年2月至2018年1月，大約兩年間恒指由19,112點升至32,887點，升幅大約72%，不過樓價升幅就只有約48%。

上述數字就反映咗港樓其實係有機會出現跟隨港股大升市向上攀，而且幅度都不錯，個別情況港樓更加升得多過港股。

3年前恒指累升逾1萬點、CCL僅升3點或1.74%

不過燈神望一望啲資料，數返最近一次、2021年恒生指數破3萬點情況，情況就好唔同，而且天壤之別。當時2020年3月恒生指數為21,139點，當時大升至2021年2月的31,183點，升幅大約47%，即係恒生指數大升10,044點。

惟睇返中原CCL，期內樓價指數竟然近似冇升過，CCL只係由174點上升至177點，只係升咗3點，升幅僅僅約1.74%，至於是什麼原因導致當時港樓與港股脫節，燈神就不作出揣測。

所以燈神認為，過去數字只供參考，就算港股狂牛般向上升，都唔代表住宅物業都會跟住一齊升，各位有意置業人士如果落實買樓，最好都係聽誠哥講，記住「買樓要量力而為，唔好炒樓」。