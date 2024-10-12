西餅客1.3億狂掃海茵莊園25伙　內地土豪「一柱式」買樓｜燈神

近期港股繼續成為市場焦點所在，近月在不足一個月內狂升接近6,000點，令市場憧憬迎來大牛市。不過恒生指數到達本周初的高潮2.3萬點之後，就開始出現回調至險守2萬點大關。



財經界傳統智慧話我地知，股市通常領先樓市大約半年時間，雖然燈神唔知這一句是否每次都應驗，但係市場上的投資者已經開始有動靜，最近半個月更有唔少「西餅客」出動，於各個地區大手掃貨，斥資數千萬元買入「半打」、「一打」新盤單位，為近年樓市跌勢的罕見情況。



新地天璽．天、麗新尚柏銷情熾熱

盤點最半個月的新盤情況，幾個全新盤推出都有理想銷情。例如新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天在10月5日首輪開售價單204伙，即日「一Q清袋」。至於麗新（0488）位處元朗大棠大旗嶺266號的住宅新盤尚柏，則於10月6日首輪發售98伙，即日沽出94伙，佔首輪推售約96%，反應同樣熾熱。

↓啟德天璽．天首輪銷售情況↓

新盤低價推盤遇上港股急抽升近6000點

燈神認為全新盤銷情理想，除咗可以歸功於該批新盤以低價推出首批單位外，同時也要歸功於近期港股大幅攀升。睇返恒生指數，9月11日恒生指數仲係17,108點，但係直至10月7日已經升至23,099點，即係不足一個月時間內狂升5,991點，升幅高達大約35%。

↓麗新元朗尚柏首輪銷售情況↓

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「西餅客」陸續出動1.3億狂掃海茵莊園25伙收租

可能就係因為恒指如此大升，唔少投資者已經開始蒲頭，「西餅客」陸續出動。其中最浮誇係主打納米細單位的將軍澳海茵莊園，最近竟然有單一組「西餅客」連環掃入該盤25伙貨尾單位，涉及金額高達大約1.3億元。

聽聞該名大手客買入上述25伙，都要劃分幾日先買得晒。如在10月7日恒指突破2.3萬點果日，一口氣斥資超過4,300萬元，率先買入該盤8伙一房單位，之後在隔一日10月8日該名大手客又再斥資超過3,800萬買多7伙。

全部均為一房戶料作收租

最終該名大手客再係10月9日買多2伙，聽聞最終累積買咗合共25伙，涉及金額高達1.3億元，相信都係近期最豪的西餅客。燈神聽講這位西餅客所買入的單位，全部都係一房戶，相信該批單位將會全部用嚟收租。

將軍澳海茵莊園。（資料圖片）

大手客買樓慣性！「一柱柱咁買」

燈神仲留意到一件較為有趣的事，就係這位大手客買樓慣性，原來鍾意「一柱柱咁買」。其中「一柱」就係2座28樓、29樓、30樓、31樓、32樓、33樓、35、36樓、37樓的C10室，全部實用面積都係288平方呎。

至於另外「一柱」就係2座32樓、33樓、35樓、36樓、37樓、38樓的C9室，則為用面積都係283平方呎的一房戶。

將軍澳海茵莊園。（資料圖片）

代理透露大手客睇中租金回報高

燈神對於大手客瘋狂掃貨充滿好奇，所以就周圍八下內情。聽聞這個西餅客係經大行美聯買入，燈神緊係即時問下老友美聯住宅部行政總裁布少明。布少就講佢地公司負責促成的前線代理十分口密，講明買家身份絕對要保密。不過就透露大手客係睇中該批單位租金回報理想，收租回報高達4厘至5厘，所以決定大手掃貨。

西餅客料為內地客 料至少經兩間公司名義入市

地產代理要為客戶保密絕對合理，所以燈神同時又周圍索料，最終更加索到買家背景。有消息人士就同燈神講，這一組瘋狂掃貨的西餅客，其實係內地客，今次入市更採用至少兩間公司名義入市。

將軍澳日出康城。

睇中現樓即買即收租、主打科大內地生租務

點解市場上咁多新盤，偏偏要揀將軍澳海茵莊園？消息人士所講的理由與代理相若，不過就更加詳細，原來西餅客係睇中項目已經現樓，可以即買即收租，將軍澳區一帶住宅單位一向受科技大學的內地生歡迎，但係日出康城一帶甚少小型單位，所以西餅客就主攻這個租務市場，希望趁租金高企下賺取最佳回報，估計都有大約4厘至5厘。

減息後「逐粒逐粒」買入單位、近期大手增持

消息人士仲同燈神講，其實這一組西餅客在上個月落實減息後已經開始「逐粒逐粒」買入單位，而在最近一周就大手狂掃17伙。所以最後合計減息後掃貨紀錄，累積所買單位多達25伙，涉資高達1.3億元，相當誇張！

市場進入減息周期，新盤市場出現多宗大手西餅客掃貨個案。