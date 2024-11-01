名人沽貨｜證監會郭佩芳1050萬沽縉城峰兩房　14年帳面大賺逾三球

市場再有名人沽貨離場，新近香港證監會覆檢委員會新主席郭佩芳，以1,050萬元沽出縉城峰兩房戶，持貨至今14年，帳面大賺逾三球離場。



西營盤縉城峰兩房1050萬沽 原業主為證監會郭佩芳

據市場消息指，是次成交為西營盤縉城峰2座中層E室，實用面積459平方呎，屬兩房間隔，單位新近以1,050萬元沽出，呎價約22,876元。

資料指，單位業主為郭珮芳（KWOK PUI FONG MIRANDA），與香港證監會覆檢委員會新主席郭佩芳同名，料為同一人。

西營盤縉城峰。

同類單位造價較半年前相若

另據恒生網上銀行估價為1,009萬元，即最新成交價較估價高4%。參考同類成交單位為2座中高層E室，實用面積相同，較今次成交單位高10層，於2024年4月以1,163萬元沽出，反映同類單位造價較半年前相若。

據知，郭珮芳於2010年以723.2萬元入市，持貨至今14年，是次轉手帳面大賺326.8萬元，單位期內升值逾45%。