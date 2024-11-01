嘉里緹外累沽29伙吸金91億 四房分層大宅2.25億沽 呎價5.2萬
撰文：黃祐樺
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嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外今日（11月1日）招標售出一伙分層大宅，連2個車位成交價2.25億元，呎價51,558元。項目至今累售29伙，合共套現91億元，平均呎價達60,000元。,至於項目今年已錄得24宗成交，吸金約79億元。
分層大宅2.25億連兩車位沽
最新售出單位為第2座3樓B室分層大宅，實用面積為4,364平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以2.25億元成交，呎價約51,558元，上述單位成交價包括2個住宅停車位。
「 緹外」由5座住宅大樓、3座矜罕院墅組成
「 緹外」由5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天臺頂層特色大宅。3 座矜罕院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。
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