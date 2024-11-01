藍籌屋苑又蝕！杏花邨兩房583.8萬沽　一個原因令業主價錢讓步

二手市場疲弱，藍籌屋苑杏花邨有極低層兩房以583.8萬元沽，上手業主持貨6年單位帳面蒸發逾三成。代理透露由於單位位處極低層，所以亦令原業主於價錢上有讓步空間。



美聯物業助理營業董事李聖智表示，是次成交為杏花邨第49座極低層4室，實用面積約547平方呎，屬兩房間隔，有企理裝修，設露台可望街景。單位於去年3月份以約660萬元叫價放盤，單位新近以583.8萬元沽出，呎價約為10,673元。

↓↓杏花邨第49座極低層4室↓↓

單位位處極低層 業主價錢有讓步

換言之，單位放盤逾一年半累劈逾76.2萬元或11.5%離場，另李聖智又透露因於單位屬極低層，亦令原業主於價錢上有所讓步。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為588萬元，而恒生估價則為529萬元，即最新成交價於估價範圍內成交。

持貨6年帳蝕逾三成

據知，原業主於2018年6月以約850萬元入市，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓約266.2萬元，單位期內貶值約31%。