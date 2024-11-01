嘉湖山莊上月錄43宗成交　三房戶放盤5日420萬沽　兩年貶值16%

天水圍嘉湖山莊再錄蝕讓個案，該屋苑一伙三房戶以420萬元沽出，成交呎價不足8,000元。原業主持貨兩年，帳面蝕讓80萬元，蝕幅約16%。



中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，最新蝕讓為嘉湖山莊景湖居2座中層D室，實用面積547平方呎，三房間隔，向東北，景致開揚。

該單位原叫價450萬元，放盤5日，買家議價30萬元隨即以420萬元承接，成交呎價7,678元。而原業主2022年以500萬元買人單位，持貨2年，賬面蝕80萬元離場，單位貶值16%。

嘉湖上月交投43宗、平均呎價約8000元

伍耀祖又指出，減息重臨，加上港府及中央推出一系列刺激政策，大大提振市場入市信心。嘉湖山莊上月共錄43宗買賣成交，按月升1.3倍，創7個月新高，平均實用呎價則按月微跌0.2%，力保8,000元水平。

天水圍嘉湖山莊

天水圍嘉湖山莊（香港01相片）