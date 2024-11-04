舊樓呎租貴過豪宅！堅尼地城恆裕大廈開放式月租1.5萬　呎租57元

二手市場成交淡靜，惟租務個案不斷。堅尼地城有48年樓齡的恆裕大廈，一伙面積265平方呎開放式單位，新近以每月1.5萬元租出，呎租約56.6元，若以呎租計，更貴過南區貝沙灣豪宅。



中原地產分行高級資深區域營業經理沈興和表示，是次租賃成交為堅尼地城恆裕大廈高層A室，實用面積265平方呎，屬開放式間隔，可望海景。

堅尼地城恆裕大廈。

2009年買入價160萬、現享11.25厘回報

單位最初以月租1.6萬元放盤，經雙方議價後以1.5萬元租出，呎租56.6元。至於新租客今年港大碩士畢業，現留港工作，參觀單位後，心儀上址海景及位置，故決定承租單位。

據悉，業主則於2009年以160萬元購入單位，持貨至今15年，以是次租金計約有11.25厘回報。

堅尼地城48年舊樓呎租貴過貝沙灣

參考南區豪宅貝沙灣，最近的租賃為4期南灣2座高層B室，實用面積為723平方呎，以每月3.5萬元租出，呎租為48.4元。若以呎租計，上述有48年樓齡堅尼地城恆裕大廈的呎租貴過南區豪宅。