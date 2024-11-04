周末新盤錄85宗　按周急跌82%　啟德DOUBLE COAST I首輪沽20伙

周末持續推售餘貨，交投量回落。過去兩日（2日至3日）新盤市場錄得85宗，較上周的465宗急跌82%。當中會德豐地產旗下啟德DOUBLE COAST I周六首輪銷售58伙，即日沽出20伙，套現1.83億元。



DOUBLE COAST I 即日沽20伙 佔可發售單位不足三成半

啟德DOUBLE COAST I於本周六首輪銷售58伙，即日沽出20伙，包括招標售出4伙特色戶，佔可發售單位約34%，合共套現1.83億元。

當中最大手買家購入3伙單位，包括2伙三房及1伙兩房單位，斥資約3,300萬元。而當日最高成交單位為第3座39樓F室，實用面積1,260平方呎，屬四房兩套戶型，連120平方呎平台，成交價2,900萬元，成交呎價23,015元。

發展商指為回應需求，項目即日加推5伙單位，並於本周三起發售。

會德豐黃光耀。（中間）

洪水橋滙都I周日連沽4伙

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I 早前推出優惠後錄得成交，於周日連沽4伙，套現1,838.54萬元。

涉及的單位均為兩房戶型，實用面積由433至445平方呎，成交價437.95萬至470.36萬元，呎價約9,976至約10,570元。 當中最高售價單位為2座7樓B02室，實用面積445平方呎，成交價474.97萬元，呎價約10,673元。

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都。

啟德澐璟單日套現逾1.14億

華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟於周日沽出2伙，單日成交金額逾1.14億元。

涉及為第1座18樓A室，實用面積2,088平方呎，四房三套連私人電梯大堂間隔，屬「樓皇」單位，成交價逾1.0085億元，呎價48,300元。另一伙為第3B座29樓B室，實用面積523平方呎，屬兩房間隔，以1,343.47萬元成交，呎價近25,688元。

發展商表示，項目至今共售出294伙，成交金額逾120.37億元。