荃威花園再次跌穿3球　四百呎兩房僅290萬　上車客睇中一點即入市

荃灣老牌屋苑荃威花園兩房戶型繼續跌穿三球水平。該屋苑最新有一伙兩房戶以290萬元沽出，呎價約6,682平方呎。



中原地產荃灣海之戀分行市務經理凌活忠表示，上述成交為荃威花園D座低層4室，實用面積434平方呎，兩房間隔，享山景，今年9月放盤價325萬元，減價35萬元後，以290萬元沽出，成交呎價6,682元。

上車客睇中厘印費僅需100元

凌活忠指，買家為同區上車客，心儀單位四正實用，而且樓價300萬元內，樓價相宜之餘，厘印費亦僅100元，洗費較平，故迅速承接自用。而原業主於2001年以93萬元買入，持貨23年，帳面獲利197萬元，單位升值2.1倍。他又指，近月多項利好因素推動買家積極入市，荃灣區本月暫錄得5宗二手買賣成交。

事實上，2023年2月份財政預算案公佈，調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位。過往樓價200萬元或以下的住宅單位，所需稅款僅100元。

該政策將相關稅款放寬，樓價300萬元或以下的住宅單位，由原來4.5萬元大減至只需付100元印花稅。至於樓價400萬元的住宅單位，舊制制所涉稅款為9萬元，新制下其稅款降至6萬元，減少33%或3萬元。

荃灣荃威花園。

近日荃灣老牌屋苑荃威花園連錄低價成交，其中一宗矚目低價個案為上周五（11月1日）發生，荃威花園F座低層2室，實用面積477平方呎，兩房間隔，今年7月放盤價320萬元，減價38萬元，以282萬元易手，呎價5,912元。

翻查資料，荃威花園由合和發展，為1978年落成的大型屋苑，全盤設有16座，提供3,422伙。