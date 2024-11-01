荃灣大型上車屋苑呎價不足6000元 荃威花園近500呎兩房僅售282萬
撰文：蔡偉南
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荃灣老牌屋苑荃威花園錄得一宗低價成交個案，一伙面積近500平方呎的兩房戶，僅以282萬元沽出，呎價僅約5,912元。
中原地產荃灣海之戀分行市務經理凌活忠表示，最近樓市氣氛好轉，吸引買家入市，減價平盤尤其受到追捧。
其中荃灣荃威花園F座低層2室，實用面積477平方呎，兩房間隔，今年7月放盤價320萬元，減價38萬元，以282萬元易手，呎價5,912元。
長情業主持貨30年、升值1.7倍
凌活忠指，單位向山，環境清靜。買家是上車客，見樓市利好因素正在加強，入市信心增加，見上址內籠企理，價錢便宜，遂買入自用。原業主於1994年以105萬元買入，單位30年升值177萬元或1.7倍。
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