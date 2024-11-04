日出康城PARK SEASONS加推116伙　入場費454.1萬　全數低於850萬

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，今日（11月4日）加推價單6號提供116伙，入場費454.1萬元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目9月至今沽出96伙，套現逾5.52億元，將於短期內公布銷售安排。



加推116伙 全數單位低於850萬

該批加推116伙，單位位於第2B座，包括116個標準單位，戶型涵蓋84伙一房連開放式廚房、27伙2房連開放式廚房、5伙兩房連書房及梗廚，實用面積由314至537平方呎，以折實金額計算，近71%單位低於500萬元，全數單位低於850萬元。是次116個單位市值約7.15億元。

PARK SEASONS

入場費454.1萬

入場單位為第2B座9樓B單位，屬一房連開放式廚房間隔，實用面積314平方呎，價單定價516萬元，價單呎價16,433元，扣除最高12%折扣優惠，折實售價454.1萬元，折實呎價14,462元。