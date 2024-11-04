九龍灣皓日加推8伙　周五起發售　現樓會所1.5萬呎曝光｜多圖

恒隆地產（0101）旗下九龍灣皓日今日（4日）加推8伙單位，戶型涵蓋一房至三房，折實價由611.4萬至1,069萬元，呎價17,959元至20,297元，本周五起發售。項目亦於同日開放現樓會所予傳媒參觀。



項目最新推出第2G號價單，共提供8伙單位，實用面積326至592平方呎，戶型涵蓋一房至三房。單位售價由776.8萬元至1,369.4萬元，呎價23,003至26,000元，發展商保留原有折扣優惠，以最高折扣及回贈23.25%計，折實價約611.4萬至約1,069萬元，折實呎價17,959元至20,297元。

其中折實呎價最平的單位為26樓F室，實用面積592平方呎，折實售價約1,063.1萬元，折實呎價17,959元。

恒隆地產物業銷售主管呂渭源（左二）。

兩房戶最新1010萬沽、創現樓重推後成交呎價新高

恒隆地產物業銷售主管呂渭源表示，項目自10月現樓重推後累沽18伙，套現逾1.3億元；而項目推售至今累售134伙，套現約11.5億元。當中最新售出的單位為35樓D室，實用面積494平方呎，兩房間隔，折實價1,010萬元，折實呎價20,445元，創項目現樓重推後折實成交呎價新高。

另外，項目亦於今日開放現樓會所予傳媒參觀。會所連園林空間占地逾15,000平方呎，設施包括25米戶外泳池、24小時健身室、宴會廳等等。

↓↓九龍灣皓日會所↓↓

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