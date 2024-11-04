元朗區代理互相追匙睇樓 尚悅兩房436萬沽 業主三年勁蝕32%
撰文：李明珠
出版：更新：
市場交投量回升，但以蝕讓成交為主。元朗尚悅一伙兩房單位最新以436萬元沽出，呎價9,909元。原業主於3年前高位入市，帳面蝕讓204萬元離場，大幅貶值逾3成。
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，該單位為尚悅10座中層G室，實用面積440平方呎，兩房間隔。單位早於去年11月放盤，當時叫價570萬元，其後一直下調叫價。直至近期減至450萬元後獲買家洽詢，最終再議價以436萬元沽出，折合呎價9,909元。
元朗區睇樓活躍、出現代理互相追匙
代理指，元朗區11月首3天已錄9宗買賣，較上月同期6宗多5成。近兩日睇樓量亦較之前增加，分行鎖匙箱內的鎖匙於周末全數被被借出安排睇樓，並出現代理互相追匙的情況，反映睇樓活動非常頻繁。
原業主於2021年12月以640萬元購入，持貨3年轉售，帳面蝕讓204萬元，期内貶值32%。
舊樓呎租貴過豪宅！堅尼地城恆裕大廈開放式月租1.5萬 呎租57元十大屋苑周末錄7宗成交 按周跌46% 六個屋苑「零成交」北角和富中心三房1028萬沽 較4個月前跌價5% 上手照賺逾一球半荃灣大型上車屋苑呎價不足6000元 荃威花園近500呎兩房僅售282萬嘉湖山莊上月錄43宗成交 三房戶放盤5日420萬沽 兩年貶值16%藍籌屋苑又蝕！杏花邨兩房583.8萬沽 一個原因令業主價錢讓步名人沽貨｜證監會郭佩芳1050萬沽縉城峰兩房 14年帳面大賺逾三球