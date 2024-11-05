內地客1.71億購4000呎緹外花園戶　呎價4.2萬　狂吸内地富豪入市

豪宅市場獲內地客捧場，當中嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，於10月中有內地客擲1.71億元買花園大宅連車位。



內地客1.71億買逾4000呎花園大宅

涉及單位為緹外第2座地下B室花園大宅，實用面積4,057平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔。單位最新連1個車位以1.71億元成交，折合呎價約42,149元。

翻查資料顯示，該買家為報稱為王俊剛（WANG JUNGANG）其英文名屬普通話拼音書寫，料為內地背景人士。

内蒙古富豪、湖南女首富亦有入市

緹外一向受內地客歡迎，過去曾錄内蒙古蒙發能源控股集團股份有限公司創辦人兼董事長高柱擲1.92億元買入逾3,000平方呎分層大宅。

同時亦獲深圳上市公司「藍思科技」（Lens Technology）創辦人兼董事長、湖南女首富周群飛以10億元招標買「緹外」B幢別墅超級豪宅，呎價86,289元。