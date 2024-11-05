內房佳兆業5億放售中環中心總部辦公室　較五年前帳蝕近4億

內房企業近年遇上大困境，加上核心區寫字樓表現大插水，佳兆業有意蝕讓價放售旗下中環中心香港總部辦公室。據了解，該總部辦公室以「蝕讓價」推出，意向價約5億元，較約5年前買入價帳面蝕3.8395億元，蝕幅高達約43%。



據熟悉中環寫字樓市場的代理透露，上述物業為中環中心30樓全層，面積約24,900平方呎，現為佳兆業集團自用的香港總部辦公室。以意向價約5億元計算，呎價約2萬元。

2019年買入價8.8395億、呎價3.55萬

據了解，佳兆業於2019年5月份以8.8395億元向盧文端買入上述30樓全層，當時買入呎價約35,500元。而以最新蝕讓價計算，叫價已至少要蝕約43%。

中環皇后大道中99號中環中心。

事實上，佳兆業在2019年5月份一口氣買入上述中環中心30樓及38樓。不過38樓物業被佳兆業抵債出售。

資料顯示，佳兆業於2021年12月以「八折價」將所持中環中心38樓全層物業抵償部分貸款，扣除未償還的物業按揭貸款等，涉及款項約1.86億元。當時物業估值為7.5億元。

長實7年前402億沽中環中心業權、投資者財團每呎3.3萬承接

翻查資料指，長實地產（1113）在2017年11月以約402億元，出售中環中心75%業權，承接買家為由多名投資者合組的財團，平均呎價約3.3萬元。