美國減息｜星之谷莊錦輝：銀行透支明年減幅　明年P下調空間有限

美國聯儲局公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘。聯邦基金利率目標範圍由4.75厘至5厘，減至4.50厘至4.75厘。聯儲局9月亦曾大幅減息半厘後，今次是2020年以來、疫後的第二次減息。香港金管局跟隨減息步伐，同步將貼現窗基本利率下調0.25厘至5厘。其後，滙豐及中銀香港先後宣布減息四分一厘



本港大型銀行跟隨美國減息，是三個月之內第二次調整最優惠利率（Ｐ）。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，銀行減息速度超出預期，過去在加息週期共5次加息，累計加幅只有0.875%，而過去3個月兩次減P，累計已減去0.5%。他指出，今次銀行透支明年減幅，明年P下調的空間有限，但銀行明年仍有可能會選擇減H按封頂息，有助控制成本。

在銀行宣佈減P後，新買及現有按揭在身的業主都能受惠，以每100萬元貸款額計，年期30年，減息0.25厘後，每月供款開支減少約140元，入息要求減少約280元。

他續指，自美國啟動減息展開及政府推出一系列救市措施後，銀行對於按揭業務轉趨積極，多個發展商新盤亦減價促銷，樓市成交有所改善，加上今次減息超出預期，帶動第四季樓市持續回暖向好。

星之谷莊錦輝。

美國聯儲局公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘。聯邦基金利率目標範圍由4.75厘至5厘，減至4.50厘至4.75厘。聯儲局9月亦曾大幅減息半厘後，今次是2020年以來、疫後的第二次減息。香港金管局跟隨減息步伐，同步將貼現窗基本利率下調0.25厘至5厘。

滙豐（0005）銀行有限公司今天宣布，由2024年11月11日（星期一）起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.625%調低至5.375%。滙豐對上一次於2024年9月20日調整港元最優惠利率，當時減息25點子。