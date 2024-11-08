美國減息｜新地雷霆：減息週期開展　「供抵過租」情況將更顯著

一如市場預期，美國聯儲局宣布減息0.25厘。新地副董事總經理雷霆表示，減息週期開展，供樓抵過租樓情況將更為顯著及普遍。



同時銀行存款利率亦將下調將會有不少資金釋放投入物業市場。他又指，今年一手成交宗數及金額已經較去年大幅上升，料明年樓市將延續走勢更為暢旺。



新地副董事總經理雷霆。

美國聯儲局公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘。聯邦基金利率目標範圍由4.75厘至5厘，減至4.50厘至4.75厘。聯儲局9月亦曾大幅減息半厘後，今次是2020年以來、疫後的第二次減息。香港金管局跟隨減息步伐，同步將貼現窗基本利率下調0.25厘至5厘。

滙豐（0005）銀行有限公司今天宣布，由2024年11月11日（星期一）起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.625%調低至5.375%。滙豐對上一次於2024年9月20日調整港元最優惠利率，當時減息25點子。