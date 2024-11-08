Tommy Hilfiger大股東曹其鋒1000萬蝕沽灣仔囍匯 低估價最多一成
撰文：黃祐樺
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市場再有名人沽貨離場，新近有時裝界大亨之稱、時裝品牌Tommy Hilfiger大股東曹其鋒以1,000萬元沽出灣仔囍匯高層一房，低估價最多一成，持貨10年是次轉手帳面蝕讓44萬元離場。
囍匯一房1000萬沽 低估價最多一成
據資料顯示，是次成交為灣仔囍匯5座高層D室，實用面積496平方呎，屬一房間隔，新近以1,000萬元沽出。至於新買家姓張（ZHANG），其英文名以普通話配音，料為內地背景人士。
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,115萬元，而恒生估價則為1,096萬元。即最新成交價較估價低8.8%至10%。
十年帳蝕44萬離場
至於，原業主為曹其鋒（CHOU KEI FONG SILAS），與時裝界大亨、時裝品牌Tommy Hilfiger大股東曹其鋒同名，料為同一人，而曹其鋒亦是香港永新企業有限公司、港龍創辦人曹光彪之子。
而曹其鋒於2014年以1,044萬元入市，持貨至今10年，是次轉手帳面蝕讓44萬元， 單位期內貶值4.2%離場。
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