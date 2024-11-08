萬科1.04億沽長沙灣The Campton商場
撰文：黃祐樺 李明珠
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市場開始步入減息周期，部份投資者出手買入零售物業。萬科香港最新以1.04億元沽出長沙灣The Campton項目的商場部分，成交呎價逾9,400元。如連同早前賣出的商用車場的計，短短三個月內將整個The Campton商業部分，分別出售給兩名本地投資者，合共吸金1.88億元。
3個月連沽商業部分、車位 兩本地投資者睇好後市
是次出售的The Campton項目商場的實用面積達到11,059平方呎，目前用作項目售樓廠。
負責銷售的世邦魏理仕資本市場部資深董事莫旺寧表示，短短三個月內再次為同一商業部分找到兩位本地投資者，因減息及睇好後市，決定買入作自用及長線投資用途。
香港房地產市場仍受投資者長期注視
世邦魏理仕資本市場部副董事狄文傑補充，隨著本港跟隨美國減息的步伐及內地各項經濟緩解措施陸續公佈，12月份消費季節亦即將臨近，市場投資氣氛開始回暖。
相比其他投資板塊，香港的房地產市場依然是投資者長期注視的領域。目前，隨著零售租金逐步調整，亦收到不少投資者對零售物業的投資意向及查詢。
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