萬科1.04億沽長沙灣The Campton商場

市場開始步入減息周期，部份投資者出手買入零售物業。萬科香港最新以1.04億元沽出長沙灣The Campton項目的商場部分，成交呎價逾9,400元。如連同早前賣出的商用車場的計，短短三個月內將整個The Campton商業部分，分別出售給兩名本地投資者，合共吸金1.88億元。



3個月連沽商業部分、車位 兩本地投資者睇好後市

是次出售的The Campton項目商場的實用面積達到11,059平方呎，目前用作項目售樓廠。

負責銷售的世邦魏理仕資本市場部資深董事莫旺寧表示，短短三個月內再次為同一商業部分找到兩位本地投資者，因減息及睇好後市，決定買入作自用及長線投資用途。

The Campton。（鄭子峰攝）

香港房地產市場仍受投資者長期注視

世邦魏理仕資本市場部副董事狄文傑補充，隨著本港跟隨美國減息的步伐及內地各項經濟緩解措施陸續公佈，12月份消費季節亦即將臨近，市場投資氣氛開始回暖。

相比其他投資板塊，香港的房地產市場依然是投資者長期注視的領域。目前，隨著零售租金逐步調整，亦收到不少投資者對零售物業的投資意向及查詢。