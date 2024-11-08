收租業主280萬沽馬鞍山薈朗開放式 4年蝕3成 創屋苑蝕幅新高
撰文：李明珠
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樓市下調，納米盤樓價大幅受挫。馬鞍山薈朗一伙開放式戶最新以280萬元沽出，呎價12,670元。原業主於4年前買入，帳面虧蝕128萬元，大幅貶值逾31%，創屋苑最高蝕幅記錄。
世紀21奇豐物業區域營業董事黎健峯表示，該單位為馬鞍山薈朗2座低層A02室，實用面積221平方呎，開放式間隔，望城市景。原業主於半年前叫價305萬元放售，直至近日才獲新買家洽詢，經議價後以280萬元沽出，折合呎價12,670元。
持貨4年貶值逾3成
原業主於2020年6月以408萬元買入，持貨4年轉手，帳面蝕讓128萬元，期內單位貶值31%。
不過代理透露，原業主買入單位後一直作投資收租，月租約11,200元，若計算租金收入在内估計損失較細。
資料顯示，屋苑過去的二手成交蝕讓蝕幅介乎2%至27%，即是次成交創屋苑歷來最高蝕幅。
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