元朗朗屏8號三房655萬沽　一手業主持貨8年　成功微賺14萬

市況略為好轉，部分半新盤業主成功輕微獲利。元朗朗屏8號一伙三房單位最新以655萬元沽出，呎價約12,289元。原業主於2016年一手買入，帳面微賺14萬元，單位升值2%。



美聯物業分行區域經理王偉健表示，該單位為元朗朗屏8號3座高層D室，實用面積533平方呎，三房間隔。單位早前以698萬元放盤，而新買家為區內租客，見開價合理，有意「租轉買」購入自住，最終經議價後以655萬元承接，折合呎價約12,289元。

8年前一手買入帳面微賺14萬

資料顯示，對上一宗同類成交位處同座低層D室，面積間隔相同，單位於今年1月以670萬元沽出，可見是次單位雖位處高層，但造價較同類略低15萬元或2%

原業主於2016年以641萬元一手買入單位，持貨8年，是次沽出帳面微賺14萬元，期内升值2.2%。