馬鞍山雲海四房1688萬沽　先後劈價112萬易手　上手4年輸兩球半

二手市場續以蝕讓為主，馬鞍山雲海有四房套連工人套間隔單位以1,688萬元沽出，單位先後劈價112萬元易手。上手業主4年帳面輸逾兩球半離場。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山雲海香海臺2座中層B室，實用面積967平方呎，屬四房套連工人套間隔單位。

單位劈價112萬 上手四年帳面輸逾兩球半

據知，單位最初以1,800萬元叫價放盤，經議價後單位累劈112萬元以1,688萬元沽出，呎價17,456元。參考同類成交單位為2座低層B室，實用面積相同，較今次成交單位低5層，於2024年5月以1,528萬元沽出。

至於，原業主於2020年以1,964萬元購入單位，持貨至今約4年，是次轉手帳面蝕讓約276萬元，單位期內貶值14%。