屯門NAPA三房625萬居屋價急賣　呎價破底僅7千蚊　一手貨勁蝕3成

屯門區成蝕讓重災區，部分半新盤樓價出現大幅折讓。屯門掃管笏NAPA一伙三房單位最新以625萬元沽出，呎價僅7,659元，不但貼近居屋價錢，更創屋苑歷來呎價新低。原業主於7年前一手買入單位，帳面需蝕讓260.5萬元離場，蝕幅近3成。



世紀21天生置業高級客戶董事黃偉祺表示，該單位為NAPA 5A座中層B室，實用面積816平方呎，三房套間隔，座向西南望園景。

據悉，原業主最初叫價750萬元放售，放盤半年後獲投資客洽購。最終於近日議價以625萬元承接，累減125萬元，減幅約16.7%，折合呎價7,659元。

↓↓NAPA 5A座中層B室↓↓

呎價創屋苑新低、一手買入貶值3成

代理透露，原業主因急於資金周轉，因此願意平賣快速套現。資料顯示，屋苑由2017年起入伙，共提供416伙單位，是次單位成交呎價創屋苑歷史新低。

原業主於2017年1月以885.5萬元一手向發展商購入上址，持貨逾7年易手，帳面虧蝕260.5萬元，單位期内貶值29%。