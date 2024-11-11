元朗大型半新樓再破底！開放式連租約268萬蝕沽　6年樓價勁貶42%

樓價於近期輕微回升，不過部分半新盤單位樓價持續破底，更錄得大幅蝕讓個案。元朗PARK YOHO MILANO一伙開放式戶最新以268萬元連租約沽出，呎價10,551元，造價創屋苑歷史新低。原業主於2018年高位買入單位，帳面蝕讓195萬元離場，蝕幅超過42%，更突破屋苑最高蝕幅紀錄。



利嘉閣分行經理鄧啟林表示，該單位為32A座低層E室，實用面積約254平方呎，屬開放式間隔。原業主最初叫價310萬元放盤，其後於本月初主動下調叫價至280萬元後獲新買家洽詢。

投資客買樓收租、料享回報4.1厘

據悉，新買家為投資客，見市況轉好，有意買樓收租，最終議價以268萬元連租約承接單位，折合呎價10,551元。

據悉，單位的租約於今年1月起租，租金為9,300元，料新買家買入後可享4.1厘回報。

造價破底、樓價6年貶值42%

代理透露，原業主因急於賣樓套現，是次單位成交價較市價折讓約一成。資料顯示，撇除特殊成交，單位造價不但跌穿屋苑一手價格，更創歷史新低。

2018年買入價463萬

原業主於2018年以約463萬元買入單位，持貨6年，現轉手帳面虧損195萬元，單位期內貶值約42.1%，同時亦創屋苑最高蝕幅記錄。

元朗PARK YOHO MILANO。