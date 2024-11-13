洪水橋滙都I 暫沽403伙、一房幾近沽清　預告計劃部署滙都II

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I，今日（13日）公布最新消息。發展商表示，項目第一期滙都I 推出至今暫沽403伙，佔可銷售單位逾九成，吸金約21億元，一房戶更幾近沽清。同時預告正計劃部署推出「high park II 滙都II」應市。



滙都I 暫沽403伙 一房幾近沽清

第一期滙都I 最新連沽兩伙，涉及為第3座3樓A09單位，屬三房間隔，實用面積為503平方呎，獲區內租客擲560.13萬元入市，呎價11,138元。

至於，另一伙為3座12樓B08單位，屬一房間隔，實用面積為340平方呎，獲醫護人員以400.52萬元入市，呎價為11,780元。

泛海國際集團執行董事關堡林（左）

泛海關堡林：滙都I 暫沽逾400伙、九成為用家

泛海國際集團執行董事關堡林表示，第一期滙都I 已售出逾400伙，當中有九成買家購入單位自住。地區分布方面，本地客佔八成，更有約七成買家來自鄰近地區包括屯門、元朗，天水圍等地。

關堡林又指，隨著美國聯儲局於今年下半年連環減息、施政報告對樓市全面撤辣，以及金管局放寬按揭成數上限等多項利好樓市措施湧現，再加上美國總統大選塵埃落定，外圍氣氛明朗，配合項目以優惠推售的策略，料可刺激買家加快入市。