死場大蝕讓！尖沙咀首都廣場兩劏舖各15萬沽　投資者狂蝕97%

由「劏場大王」尹柏權於2013年拆售的尖沙咀首都廣場，蝕讓走勢未止，再次出現蝕到入肉的個案。該商場兩個舖位新近各以15萬元沽出，分別較11年前買入價帳面貶值約96至97%。



資料顯示，其中一個蝕讓舖位為首都廣場3樓的T101舖，建築面積約92平方呎，最新以15萬元沽出，成交呎價約1,630元。該舖位2013年買入價為496.8萬元，即過去11年帳面蝕讓481.8萬元或97%。

至於另一個舖位為首都廣場2樓的S203舖，建築面積約76平方呎，最新同樣以15萬元沽出，成交呎價約1,973元。舖位2013年買入價為399萬元，即過去11年帳面蝕讓384萬元或96.2%。

原業主11年前單日斥近九球掃兩劏舖

值得留意，上述兩個蝕讓舖位的原業主為一名姓夏的投資者，他在2013年1月份單日一口氣買入該兩個舖位，合共涉資約895.8萬元。以目前賣出兩個舖位所套現合共30萬元計，帳蝕合共865.8萬元。

金融人4月份10萬賤價沽、慘輸97%

事實上，首都廣場一向為本港經典劏場，由「劏場大王」尹柏權2013年拆售，過去多年屢錄蝕讓成交，上一宗蝕讓幅度最勁的個案為97.5%，為2樓S85號舖，面積約74平方呎，由一名從事金融及證券業的人士在今年4月份以「賤價」10萬元沽出，該業主持貨約11年帳面勁蝕約97%。

此外，該商場2樓S154號舖，在2022年11月以24.5萬元易手，較2013年11月購入價378.3萬元，勁蝕93.5%或353.8萬元。