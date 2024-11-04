「收租王」永倫賣宏景花園商場連車位　叫價3.8億、半年劈7000萬

知名投資者減價放售民生區商場及一籃子車位。第一太平戴維斯表示，獲委任以連現有租約形式出售鑽石山斧山道185號宏景花園一籃子商舖及停車位，邀約截止日期為12月16日中午12時，意向價為3.8億元。



據了解，該一籃子商舖及停車位的業主為已故「收租王」永倫集團倫志炎的兒子倫耀基。而是次意向價較今年5月市值4.5億元，下跌7,000萬元或15.6%。



業主已故「收租王」永倫集團倫志炎兒子

今批售的一籃子物業包括地下A、B、F、G、H及I商舖，一樓C及E商舖及二樓至七樓停車場，一共309個車位，總建築面積約23,400平方呎。

翻查資料，上述放售物業部份由老牌家族永倫集團持有，如宏景花園商場地下A號舖，業主為宏景置業有限公司（GRAND VIEW PROPERTIES LIMITED），其公司董事包括已故「收租王」永倫集團倫志炎的兒子倫耀基。

可拆售309個車位

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，商舖及車位每月淨租金收入約165萬元。此外，參考過去數月該物業的車位成交，平均成交價約83萬元。若以拆售309個車位後計算，料回報率逾10厘。

鑽石山斧山道185號宏景花園。