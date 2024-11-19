宏安101 Kings Road加推28伙　入場576.1萬　招標沽三房1590萬

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road昨日（18日）再加推，當中最新一張第4號價單涉及28伙，集中於項目中高層，折實平均呎價24,436元，折實入場576.1萬元起。



加推28伙 折實入場576.1萬

第4號價單涉及28伙，戶型涵蓋一房至兩房梗廚單位，實用面積244平方呎至434平方呎，當中一房佔8伙一房、兩房佔20伙，折實售價由576.1萬至1,108.2萬元，折實呎價由23,574至25,535元。

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road。

第4號價單折實均價較首張貴逾17%

參考首張價單涉及51伙，折實平均呎價20,800元，即是次加推的第4號價單折實平均呎價24,436元較首張貴逾17%。

高層三房招標逾1590萬沽出

另外，項目昨日亦以招標形式沽高層三房，涉及單位為21樓C室，實用面積568平方呎，單位座向東南方，望北角半山綠化景，成交價為1,590.4萬元，平均呎價28,000元。