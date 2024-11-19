移民業主割愛590萬賣深井三房 連車位呎價7千 蝕埋幾十萬裝修費
撰文：李明珠
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部分移民業主割愛放售單位，輕微蝕讓離場。深井豪景花園一伙三房單位連車位，新近以590萬元沽出，呎價7,449元。原業主於8年前買入單位，帳面蝕讓5萬元，及數十萬裝修費用。
晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該單位為豪景花園19座低層C室，實用面積792平方呎，三房套間隔。原業主最初叫價630萬元連車位放售，近日獲新買家洽詢。
據悉，新買家為外區租客，為專業人士，由於計算過供樓價錢與交租金額差不多，而且單位擁有海景及車位，於是在多番議價後最終決定拍板買入單位，成交價590萬元，折合呎價7,449元。
↓↓豪景花園19座低層C室↓↓
原業主曾花幾十萬裝修、因移民割愛
代理指，19座屬於豪景花園樓齡較新的一期，而且原業主買入單位後曾花費幾十萬翻新，單位裝修嶄新；業主因移民才肯割愛出售，故屬筍價成交。
原業主於2016年以595萬買入單位，持貨8年，是次沽貨帳面微蝕5萬元，單位貶值0.8%。
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