天水圍大型新樓兩房405萬沽　呎價險守萬元創新低　三年跌價37%

新界區新樓供應增加，拖累區内二手樓價。天水圍大型半新樓Wetland Seasons Bay一伙兩房單位，最新以405萬元連租約沽出，呎價10,025元，險守萬元關口，創屋苑呎價新低。原業主3年前一手買入，帳面勁蝕約235.4萬元離場，單位跌價約37%，為屋苑最高蝕幅個案。



市場消息指，該單位為Wetland Seasons Bay第2期1A座低層B5室，實用面積404平方呎，兩房間隔。單位原先叫價490萬元連租約放盤，最終於近日獲議價以405萬元售出，累減85萬元或17%，折合呎價10,025元。

2021年一手買入、跌價近4成

代理指，單位現有租客，月租約12,000元，料新買家可享3.6厘租金回報。資料顯示，是次單位呎價創屋苑歷史新低。

原業主於2021年11月以640萬元一手購入單位，持貨僅3年轉售，帳面損失235萬元，單位期内貶值約37%接近4成，創屋苑歷來最高蝕幅紀錄。

天水圍Wetland Seasons Bay。（資料圖片）