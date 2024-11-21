天水圍大型新樓兩房405萬沽 呎價險守萬元創新低 三年跌價37%
撰文：李明珠
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新界區新樓供應增加，拖累區内二手樓價。天水圍大型半新樓Wetland Seasons Bay一伙兩房單位，最新以405萬元連租約沽出，呎價10,025元，險守萬元關口，創屋苑呎價新低。原業主3年前一手買入，帳面勁蝕約235.4萬元離場，單位跌價約37%，為屋苑最高蝕幅個案。
市場消息指，該單位為Wetland Seasons Bay第2期1A座低層B5室，實用面積404平方呎，兩房間隔。單位原先叫價490萬元連租約放盤，最終於近日獲議價以405萬元售出，累減85萬元或17%，折合呎價10,025元。
2021年一手買入、跌價近4成
代理指，單位現有租客，月租約12,000元，料新買家可享3.6厘租金回報。資料顯示，是次單位呎價創屋苑歷史新低。
原業主於2021年11月以640萬元一手購入單位，持貨僅3年轉售，帳面損失235萬元，單位期内貶值約37%接近4成，創屋苑歷來最高蝕幅紀錄。
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