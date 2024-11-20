趁機沽貨止蝕？元朗Park Yoho兩房戶548.8萬沽　持貨6年蒸發兩球

撰文：李煥好
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減息改善樓市交投，有業主趁機沽貨止蝕離場。元朗Park Yoho一伙兩房戶最新以548.8萬元沽出，原業主於2018年以754萬元買入，持貨6年慘蝕逾兩球。

美聯物業分區經理王偉健表示，上述成交單位為元朗Milano 2C期31A座頂層戶，實用面積約545平方呎，屬兩房間隔。

元朗Park Yoho一伙兩房戶最新以548.8萬元沽出，業主持貨6年蝕205.2萬元。（資料圖片）

低估價成交　持貨6年單位貶值27%

據悉，原業主早前叫價570萬元，獲區內家庭客洽購，議價21.2萬元，終以548.8萬元承接，呎價約10,070元。另據中銀網上銀行估價，該單位估價為549萬元，而恒生估價則為560萬元，即最新成交價較估價低0.04%至2%。

至於，原業主於2018年以754萬元購入單位，持貨6年，帳面大幅貶值205.2萬元或約27%。

新地旗下元朗PARK YOHO Milano。（資料圖片）
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