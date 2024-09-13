元朗PARK YOHO又見血！四房業主持貨4年慘蝕六球、樓價蒸發近4成

樓價跌勢未止，部分大型屋苑再錄大幅蝕讓個案。元朗PARK YOHO 2B期一伙四房單位最新以1,056萬元沽出，呎價約9,981元。原業主4年前一手買入帳面慘蝕642.7萬元離場，單位大幅跌價近4成。



利嘉閣地產助理分區董事陳庭豐表示，該單位為PARK YOHO 2B期28座中層A室，實用面積1,058平方呎，屬四房套連士多房兼梗廚設計，望內園泳池景致。原業主最初以1,100萬元蝕讓價放盤，較買入價大幅折讓近600萬元，成功吸引新買家洽詢。新買家為首次置業者，睇樓後與業主進行議價，最終減至1,056萬元成交，折合呎價約9,981元。

年内錄49宗二手蝕讓、最高蝕39%

資料顯示，屋苑近年大多二手成交為蝕讓離場，更不乏蝕幅超過30%的個案。單單今年内屋苑已累計錄得至少49宗蝕讓成交，當中最高蝕幅記錄為39%。

原業主於2020年以約1,698.7萬元一手買入單位，持貨4年轉售帳面虧蝕642.7萬元，單位大幅貶值逾37%。

元朗PARK YOHO MILANO。（資料圖片）

新地元朗錦田北PARK YOHO Bologna。（資料圖片）