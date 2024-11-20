見樓市波動急劈價 荃灣綠楊新邨三房619萬沽 17年賺四球｜多圖
撰文：李煥好
出版：更新：
減息帶動樓市，二手市場再錄成交。荃灣老牌屋苑綠楊新邨最新錄得獲利成交個案，一伙三房單位以619萬元沽出，呎價10,636元。原業主於今年4月以780萬元放盤，近期見市況變化，劈價161萬元至619萬元沽出，持貨17年單位升值1.8倍。
中原地產分區營業經理王壹鳴表示，上述單位為荃灣綠楊新邨C座高層1室，實用面積582平方呎，屬三房間隔。
見市況不穩 減價21%去貨
據悉，原業主於今年4月放盤，叫價780萬元，由於叫價與市場價脫節，故一直少有客人問津。直至最近，原業主見股市波動，加上美國新政府帶來不確定性，因此調低價錢至約680萬元，而獲買家洽購，最終以619萬元沽出，合共減價161萬元或約21%，實用呎價10,636元。
↓↓荃灣綠楊新邨C座高層1室↓↓
+1
二手成交氣氛回落
王壹鳴續指，由於減息後大批筍盤急速被消化，貨源需時補充，加上發展商持續低價開盤、近日股市波動、美國新政府帶來不確定性等，令二手成交氣氛有所回落。荃灣區本月至今錄約65宗二手買賣成交，較上月同期減少三成多。而綠楊新邨本月暫錄得4宗成交，較上月同期11宗明顯減少。
持貨17年帳賺401萬元
至於，原業主於2007年以218萬元買入單位，持貨17年，帳面大幅獲利401萬元，單位升值1.8倍。
畢架山緹外四房分層大宅標沽 成交價1.92億 全盤累售一半趁機沽貨止蝕？元朗Park Yoho兩房戶548.8萬沽 持貨6年蒸發兩球共居空間Owl Square 398萬沽深水埗舊樓 呎價6800元兩年升值28%薄扶林半新盤跌穿新低價！開放式戶463萬沽 6年前一手貨勁蝕35%上手業主蝕賣大埔天鑽兩房周轉 炒家「執雞」3個月大賺一球