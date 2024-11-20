見樓市波動急劈價　荃灣綠楊新邨三房619萬沽　17年賺四球｜多圖

減息帶動樓市，二手市場再錄成交。荃灣老牌屋苑綠楊新邨最新錄得獲利成交個案，一伙三房單位以619萬元沽出，呎價10,636元。原業主於今年4月以780萬元放盤，近期見市況變化，劈價161萬元至619萬元沽出，持貨17年單位升值1.8倍。



中原地產分區營業經理王壹鳴表示，上述單位為荃灣綠楊新邨C座高層1室，實用面積582平方呎，屬三房間隔。

見市況不穩 減價21%去貨

據悉，原業主於今年4月放盤，叫價780萬元，由於叫價與市場價脫節，故一直少有客人問津。直至最近，原業主見股市波動，加上美國新政府帶來不確定性，因此調低價錢至約680萬元，而獲買家洽購，最終以619萬元沽出，合共減價161萬元或約21%，實用呎價10,636元。

↓↓荃灣綠楊新邨C座高層1室↓↓

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二手成交氣氛回落

王壹鳴續指，由於減息後大批筍盤急速被消化，貨源需時補充，加上發展商持續低價開盤、近日股市波動、美國新政府帶來不確定性等，令二手成交氣氛有所回落。荃灣區本月至今錄約65宗二手買賣成交，較上月同期減少三成多。而綠楊新邨本月暫錄得4宗成交，較上月同期11宗明顯減少。

持貨17年帳賺401萬元

至於，原業主於2007年以218萬元買入單位，持貨17年，帳面大幅獲利401萬元，單位升值1.8倍。