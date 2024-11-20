畢架山緹外四房分層大宅標沽 成交價1.92億 全盤累售一半
撰文：李明珠
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豪宅市場持續錄得成交。嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」今日 (20日）成功標售一伙四房分層大宅，成交價1.92億元，呎價42,133元。項目至今則累售32伙，佔全盤可售單位一半。
成交記錄冊顯示，涉及的單位為第3座2樓B室，實用面積4,557平方呎，屬四房四套房連雙工人房間隔。單位最新以1.92億元成交價，連2個車位，折合呎價42,133元。
發展商指，項目今年已錄得27宗成交，套現逾85億元；而項目至今則累售32伙，佔全盤可售單位一半，總成交金額逾97億元，平均呎價約6萬元。
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