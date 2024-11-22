太子珠寶鄧鉅明家族6300萬沽赤柱單號屋　持貨17年大賺1900萬

市場再有名人沽貨。人稱「太子鄧」的太子珠寶鄧鉅明或相關人士，新近以6,300萬元沽出赤柱富豪海灣單號屋，帳面大賺1,900萬元。



太子鄧6300萬沽出赤柱單號屋

據資料顯示，是次成交為赤柱富豪海灣B型單號屋，實用面積2,767平方呎，屬五房間隔，新近以6,300萬元沽出，呎價約22,768元，至於新買家為公司客入市。

據悉，單位由盈豐投資（集團）有限公司於2007年以4,400萬元買入，其公司董事為太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明及其相關人士，持貨至今17年，是次轉手帳面大賺1,900萬元，單位期內升值43%。

熱忱投資物業 多次有斬獲離場

人稱「太子鄧」的鄧鉅明過往亦熱忱於投資物業市場，在今年7月以約9,000萬元沽愉景灣海蜂徑獨立屋，持貨17年大賺3,320萬元離場。另亦於去年4月則以7,600萬元沽出貝沙灣一伙四房海景單位，持貨20年大賺逾4,700萬元離場。

赤柱富豪海灣。