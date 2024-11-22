馬鞍山薈朗連環蝕 開放式放盤一年先賣出 持貨四年勁貶3成
撰文：李明珠
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半新盤蝕讓持續。馬鞍山薈朗再錄一宗大幅蝕讓個案，一伙開放式間隔最新以297.3萬元沽出，呎價12,983元。原業主於四年前買入，帳面虧蝕125.7萬元離場，大幅貶值約3成。
世紀21分行經理張翠珊表示，該單位為薈朗1座中層B01室，實用面積229平方呎，屬開放式間隔，座向西面望開揚景。原業主於去年12月放盤，當時叫價360萬元，直至近日才獲買家洽購。最終經議價後以297.3萬元成交，累減約62.7萬元或逾17.4%，折合呎價12,983元。
↓↓薈朗1座中層B01室↓↓
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持貨4年大幅貶值3成
資料顯示，屋苑於本月至少錄得4宗二手成交，均為蝕讓離場，蝕幅介乎5%至31%。
原業主於2020年8月以423萬元購入單位，持貨4年轉售，帳面損失125.7萬元，單位期內貶值約29.7%。
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