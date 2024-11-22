PARK YOHO兩房銀主盤530萬沽　八年貶值26%　上手曾二、三按借3球

二手市場疲弱，銀主加快沽貨。元朗PARK YOHO有兩房連梗廚單位銀主盤，新近以530萬元沽出，呎價跌破萬元，單位8年貶值逾26%。據知，原業主曾將單位進行二、三按，共借貸300萬元，終於6月淪銀主盤。



兩房連梗廚銀主盤530萬沽

利嘉閣地產分行經理鄧啟林表示，是次成交單位為元朗PARK YOHO 1A期10B座高層A室，實用面積約583平方呎，屬兩房連梗廚間隔，外望園景，屬銀主盤。單位新近以530萬元沽出，呎價約9,091元。

至於，新買家為區內客，一直有留意本港樓市變化，見息口回落，計劃購入物業自住，經參觀多個單位後，對上址銀主盤整體狀況最為滿意，加上單位位處高層，樓底高且採光好，終決定入市。

↓↓元朗PARK YOHO 1A期10B座高層A室↓↓

單位內櫳。 （代理提供）

原業主曾將單位進行二、三按 共借貸300萬

據資料指，原業主曾於2016年及2018年，先後將單位向同一間財務公司進行二按及三按，分別借貸100萬至200萬元，單位最終今年6月份淪銀主盤。

單位8年貶值逾26%

據悉，原業主在2016年以約724.1萬元一手買入，單位至今8年，是次轉手貶值194.1萬元或26.8%。鄧啟林補充，該屋苑本月至今暫錄約4宗成交；現有約340個單位放賣，入場費由約300萬元起。

Park Yoho。（資料圖片）