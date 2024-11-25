DOUBLE COAST I 三房現樓示位選柔和色系　兩房以悉尼海灣作靈感

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I ，近日開放兩伙現樓示範單位予傳媒參觀。



悉尼海灣海岸式生活為靈感

當中第3座28樓A室，屬兩房連開放式廚房間隔，屬連裝修示範單位，實用面積440平方呎，位於大單邊可望Inner Harbour及海濱長廊景，單位室內設計以悉尼海灣的海岸式生活為靈感，家具以採用大地棕色為主。

採三合一露台引景入室

客廳飯廳間隔方正實用，採三合一露台將開揚景觀引入室內，另設開放式廚房並配以基本家電。至於單位浴室牆身及檯面分別選用天然大理石材及石才鋪砌。

主人睡房間隔方正實用，空間偌大，足夠空間放置衣櫃及梳妝枱，而睡房則配備線條簡約造型家具，配搭特色花紋牆紙。

三房連裝修示範單位 期數內最大標準戶

另外，第3座28樓B單位， 屬三房連開放式廚房間隔，屬連裝修示範單位，實用面積627平方呎，屬期數內最大之標準單位。以現代優雅為設計概念，選用柔和色系，單位同樣位於大單邊，客廳與各睡房同向，可望Inner Harbour及海濱長廊景。

現代優雅為設計概念，選用柔和色系

客廳區域以白色為主調，擺放一張三人布藝沙發，搭配同色系茶几及電視櫃，主人套房空間大，放置雙人床後仍可三邊落床，床邊亦擺放衣櫃及化妝台。主人套房浴室採用明廁設計，配置長方形大浴缸。同時運用廣角大窗以引景入室。

另一間睡房擺放單人床後仍空間感十足，擺放木製開放式層架提供方便收納，玻璃幕牆設計同樣可望Inner Harbour景。

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