投資客398萬平買上水名都兩房 呎價8767元 料享4厘回報
撰文：李明珠
出版：更新：
美國減息後，吸引投資客入市。上水名都一伙兩房單位最新以398萬元沽出，呎價僅8,767元，低於同類市價。
中原地產分行經理蔡堅濤表示，該單位為4座低層D室，實用面積454平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價約410萬元放盤，其後獲投資客洽詢，並議價以398萬元承接作收租之用，折合呎價約8,767元。
市值月租13500元、料享4厘回報
代理指，單位市值月租約13,500元，按成交價計算，料新買家買入後可享4厘租金回報。而且，屋苑同類單位市價約430萬元至500萬元不等，可見是次單位造價較市價略低7.4%至20%。
原業主於2010年以178萬元購入上址，持貨14年，現轉手帳面獲利220萬元，單位期內升值逾1.2倍。
馬鞍山薈朗連環蝕 開放式放盤一年先賣出 持貨四年勁貶3成PARK YOHO兩房銀主盤530萬沽 八年貶值26% 上手曾二、三按借3球丈夫1314萬買紅磡海逸豪園贈愛妻 呎價1.5萬 期盼天長地久曼克頓山三房1800萬急沽 業主買入8個月就甩手 明賺實蝕34萬樓價慘蒸發！鰂魚涌居屋康山花園兩房552萬市價沽 6年蝕足3球呢個屋邨逆市狂升2.5倍？一房綠表價250萬沽 業主3年大賺179萬走