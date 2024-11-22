投資客398萬平買上水名都兩房　呎價8767元　 料享4厘回報

美國減息後，吸引投資客入市。上水名都一伙兩房單位最新以398萬元沽出，呎價僅8,767元，低於同類市價。



中原地產分行經理蔡堅濤表示，該單位為4座低層D室，實用面積454平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價約410萬元放盤，其後獲投資客洽詢，並議價以398萬元承接作收租之用，折合呎價約8,767元。

市值月租13500元、料享4厘回報

代理指，單位市值月租約13,500元，按成交價計算，料新買家買入後可享4厘租金回報。而且，屋苑同類單位市價約430萬元至500萬元不等，可見是次單位造價較市價略低7.4%至20%。

原業主於2010年以178萬元購入上址，持貨14年，現轉手帳面獲利220萬元，單位期內升值逾1.2倍。