DOUBLE COAST I 加推5伙　入場費762萬　設7.9萬呎會所園林｜多圖

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I 今日（22日）公布最新部署，以及開放現樓會所予傳媒參觀。發展商表示，加推5伙並於下周二推售。而現樓示範單位則於周末起對外開放參觀。



加推5伙 入場費762.1萬元

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目暫沽30伙，吸金逾2.5億元，當中7成為用家，其餘3成為投資者。

至於，是次加推的5伙折實售價由762.1萬至775.8萬元，折實呎價約17,281至18,471元。 總結集團今年旗下樓盤累售1,721伙，銷售金額暫逾約199億元。

設逾7.9萬平方呎會所及園林

另外，發展商亦開放現樓會所予傳媒參觀，當中設逾7.9萬平方呎臨海會所及園林，當中園林佔逾4.3萬平方呎，並設5大主題區域。會所同時設有50米戶外臨海泳池及約20米室內恆溫泳池。

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設24小時健身室、50米戶外臨海泳池

當中會所1樓全層為逾8,400呎24小時健身室，設有實況運動衝浪機、實況運動划艇機，另設有Yoga Studio並以全玻璃幕牆設計，與室外翠綠融為一體。亦設有私人SPA空間、按摩池、蒸氣桑拿室。同時設三大主題空間私人盛宴廳，以及兩個獨立宴會廳。

另為照顧家庭客需要，設悉尼海陸空主題童遊世界，當中包括攀爬陣、幼兒專屬區域，以及適合所有年齡的兒童，以悉尼的天空為設計的創作空間。