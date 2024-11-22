中海外維港．雙鑽獲滿意紙　部署現樓發售　明對外開放現樓、會所

撰文：黃祐樺
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由中國海外（0688）發展，位於啟德跑道區Park Peninsula的維港．雙鑽今日（22日）獲批滿意紙。中國海外地產董事總經理游偉光表示，部署以現樓形式發售，並於明天（23日）對外開放參觀現樓單位及住客會所。

已批滿意紙　部署現樓發售

維港．雙鑽設有兩幢住宅大廈，提供702伙，標準單位由開放式至三房間隔，另設特色戶。另項目亦同時設有住客會所。

四年前42.7億元奪地

據悉，項目位於啟德發展區第4E區1號地皮，望向九龍灣方向，由中國海外於2020年12月以42.728億元投得，每呎樓面地價為13,009元，略高於當時市場預期4%。當時中海外指，計劃打造項目成為區內豪宅，預計總投資額約65億元。

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